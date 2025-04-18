Київ
Галоперидол Деканоат (Haloperidol Decanoat)

Галоперидол Деканоат (Haloperidol Decanoat)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 2 аптеках у Одеса
Мишель
Відчинено
Цілодобово
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 49
5.3 км
Галоперидол Деканоат розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
156,00 грн
Ізабелла
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 170/2
10.6 км
Галоперидол Деканоат розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
93,60 грн
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