Київ
Галоперидол Деканоат (Haloperidol Decanoat)

Галоперидол Деканоат (Haloperidol Decanoat)

Львів (адресу не вказано)
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Мишель
Відчинено
Цілодобово
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 49
623.8 км
Галоперидол Деканоат розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
156,00 грн
Ізабелла
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Одеса, дорога Люстдорфська, 170/2
628.2 км
Галоперидол Деканоат розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
93,60 грн
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