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Анестезол® супозиторії, №5 - Запоріжжя (12739) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
70,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
75,14
Економія: -9,60 грн
65,54 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
71,11
Економія: -6,60 грн
64,51 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
63,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
79,50
Економія: -15,16 грн
64,34 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (6)
78,00
Економія: -13,00 грн
65,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
72,51 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
70,50
Економія: -6,16 грн
64,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
68,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
69,04
Економія: -3,71 грн
65,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
68,65 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
63,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (3)
70,22
Економія: -6,90 грн
63,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
72,37
Економія: -7,05 грн
65,32 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (6)
78,70
Економія: -13,60 грн
65,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
74,66
Економія: -8,51 грн
66,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
66,00
Економія: -3,09 грн
62,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
68,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
76,87
Економія: -10,72 грн
66,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (2)
73,83
Економія: -7,86 грн
65,97 грн