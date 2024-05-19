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Артишок капсули 400 мг блістер тм Solution Pharm, №30 - Львів (922663) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (3), блістер (2)
125,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (2)
127,71 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (2)
125,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
Всього: упаковка (1)
124,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (2), блістер (2)
124,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
126,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (1), блістер (2)
125,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (4), блістер (1)
120,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: упаковка (1), блістер (1)
124,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (1)
125,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (2), блістер (2)
125,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (1), блістер (1)
125,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
Всього: упаковка (3)
126,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
Всього: упаковка (6)
126,21 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
Всього: упаковка (3), блістер (2)
126,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
Всього: блістер (2)
125,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (6), блістер (2)
126,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1), блістер (2)
125,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Стрий, вул. Саксаганського Панаса, 2
Всього: упаковка (2)
125,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Самбір, вул. Коперника, 3
Всього: упаковка (5)
125,67 грн