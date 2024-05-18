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Артишок капсули 400 мг блістер тм Solution Pharm, №30 - Харків (922663) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 211 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1), блістер (2)
124,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (7), блістер (2)
124,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
125,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
125,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1), блістер (1)
125,07 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (6)
125,79 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
126,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (6), блістер (1)
125,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (4), блістер (2)
125,94 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
124,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
125,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (4), блістер (1)
126,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (4), блістер (2)
126,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (3), блістер (2)
126,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (2)
126,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
125,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
125,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1), блістер (1)
126,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (6)
125,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2)
125,10 грн