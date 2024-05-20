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Артишок-Астрафарм капсули 200 мг, №30 - Запоріжжя (384218) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
58,24 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
58,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (2)
65,94
Економія: -2,98 грн
62,96 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
64,06 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: капсули (10)
71,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (2)
58,24 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (1)
53,98 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (2)
61,29 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
Всього: упаковка (1)
85,99
Економія: -15,07 грн
70,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Всього: упаковка (2)
53,63 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
Всього: упаковка (1)
58,24 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
Всього: упаковка (1)
61,19 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
Всього: упаковка (1)
61,15 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (1)
103,40
Економія: -29,20 грн
74,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
Всього: упаковка (1)
70,48 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
58,24 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
59,26 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Всього: упаковка (1)
58,01 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
Всього: упаковка (1)
59,26 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Всього: упаковка (1)
58,27 грн