Артишок-Астрафарм капсули 200 мг, №30 - Запоріжжя (384218) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
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Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
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Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Аптека низьких цін
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Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Мед-сервіс
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Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Економна аптека
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Всього: капсули (10)
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Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Мед-сервіс
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Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
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Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
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Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Подорожник
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Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
В інших містах:
Мед-сервіс
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Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Мед-сервіс
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Дніпро, тупик Запорізький, 5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55