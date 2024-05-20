Артишок-Астрафарм капсули 200 мг, №30 - Одеса (384218) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Балта, вул. Госпітальєрів, 26
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Ізмаїл, вул. Болградська, 80
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 32
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 40-А