Артишок-Астрафарм капсули 200 мг, №30 - Львів (384218) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Економна аптека
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Всього: капсули (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Руська, 7
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 48
Економна аптека
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Всього: капсули (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Вовчинець, вул. Європейська, 3
Мед-сервіс
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Всього: капсули (10)
Відчинено Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
Мед-сервіс
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Всього: капсули (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Височана Семена, 18
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 9-В
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 260
Мед-сервіс
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Всього: капсули (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 47
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Нересниця, вул. Грушевського Михайла, 10-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 9
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тячів, вул. Незалежності, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Хмельницький, шосе Львівське, 55/2