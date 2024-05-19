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Артишок-Астрафарм капсули 200 мг, №30 - Львів (384218) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Руська, 7
Всього: капсули (20)
62,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 48
Всього: упаковка (2)
85,99
Економія: -15,07 грн
70,92 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
Всього: капсули (20)
57,01 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Вовчинець, вул. Європейська, 3
Всього: упаковка (1)
86,50
Економія: -15,58 грн
70,92 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: капсули (10)
59,28 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
Всього: упаковка (1)
66,81 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
63,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Всього: упаковка (1)
63,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
Всього: упаковка (1)
71,15 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Височана Семена, 18
Всього: капсули (10)
62,24 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 9-В
Всього: упаковка (1)
80,99
Економія: -10,07 грн
70,92 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 260
Всього: упаковка (1)
83,50
Економія: -12,58 грн
70,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 3
Всього: капсули (20)
63,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 47
Всього: упаковка (1)
63,62 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Нересниця, вул. Грушевського Михайла, 10-А
Всього: упаковка (1)
89,50
Економія: -18,58 грн
70,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 9
Всього: упаковка (1)
59,26 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: упаковка (1)
59,50
Економія: -1,78 грн
57,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тячів, вул. Незалежності, 3
Всього: упаковка (1)
85,99
Економія: -15,07 грн
70,92 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (1)
58,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Хмельницький, шосе Львівське, 55/2
Всього: упаковка (2)
91,50
Економія: -20,58 грн
70,92 грн