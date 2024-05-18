Артишок-Астрафарм капсули 200 мг, №30 - Харків (384218) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 15 аптеках
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Всього: упаковка (1)
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Мед-сервіс
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Харків, вул. Сумська, 69
Мед-сервіс
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Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Броненосця Потемкіна, 1-Б
Аптека
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Харків, просп. Гагаріна, 41/2
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Харків, вул. Культури, 10
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Харків, вул. Вологодська, 35-А
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Харків, вул. Велика Панасівська, 115
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
Магнолія
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Харків, вул. Велика Панасівська, 226
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
Магнолія
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Миру, 54/1
Мед-сервіс
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Всього: капсули (20)
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Красноград, вул. Полтавська, 91
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 104
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Центральна, 70/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш