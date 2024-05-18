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Артишок-Астрафарм капсули 200 мг, №30 - Харків (384218) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
58,27 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
64,06 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Всього: упаковка (1)
58,24 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
68,92 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Броненосця Потемкіна, 1-Б
Всього: упаковка (1)
60,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Всього: упаковка (1)
61,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 10
Всього: упаковка (2)
63,00 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, вул. Вологодська, 35-А
Всього: упаковка (1)
59,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Всього: упаковка (2)
60,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
Всього: упаковка (4)
60,00 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
Всього: упаковка (2)
60,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (1)
60,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
Всього: упаковка (1)
61,00 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
Всього: упаковка (2)
66,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Миру, 54/1
Всього: упаковка (2)
60,00 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: капсули (20)
58,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
62,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
62,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 104
Всього: упаковка (1)
58,23 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (1)
58,24 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Всього: упаковка (3)
61,15 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
62,65 грн
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Всього: упаковка (1)
58,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Центральна, 70/1
Всього: упаковка (1)
83,50
Економія: -12,20 грн
71,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Всього: упаковка (2)
58,24 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Всього: упаковка (1)
58,23 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
Всього: упаковка (1)
58,27 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Всього: упаковка (1)
73,16 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
59,26 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
58,24 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
Всього: упаковка (1)
61,15 грн