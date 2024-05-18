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Артишок-Астрафарм капсули 200 мг, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (384218) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
59,26 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (1)
92,80
Економія: -18,60 грн
74,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
Всього: упаковка (1)
58,24 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
58,24 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
Всього: упаковка (1)
61,15 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Всього: упаковка (1)
58,01 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
Всього: упаковка (1)
59,26 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Всього: упаковка (1)
58,27 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 2-Е
Всього: упаковка (1)
63,62 грн
Подорожник
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
Всього: упаковка (2)
72,71
Економія: -1,41 грн
71,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
Всього: упаковка (1)
63,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Всього: упаковка (1)
73,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 15-Д
Всього: упаковка (1)
89,50
Економія: -18,20 грн
71,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Перемоги, 26
Всього: упаковка (1)
63,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
Всього: упаковка (1)
54,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
Всього: упаковка (3)
58,24 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Всього: упаковка (2)
53,63 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
Всього: упаковка (1)
58,27 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Всього: упаковка (1)
58,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Центральна, 70/1
Всього: упаковка (1)
83,50
Економія: -12,20 грн
71,30 грн