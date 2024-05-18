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АРТИШОК ОРГАНІЧНИЙ TM "FITO" капсули 500 мг, №40 - Харків (383429) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
343,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
343,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
343,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
343,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
343,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
343,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
343,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
343,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
343,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
343,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
343,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
343,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
343,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
343,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
343,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
343,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
343,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
343,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
343,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
343,50 грн