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Артишок таблетки 0,25 г, №80 - Одеса (296930) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
79,55
Економія: -4,35 грн
75,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
87,41
Економія: -10,19 грн
77,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
80,50
Економія: -4,50 грн
76,00 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
79,64
Економія: -2,84 грн
76,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
81,58
Економія: -3,98 грн
77,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
79,15
Економія: -3,95 грн
75,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (3), таблетки (7)
80,67
Економія: -4,67 грн
76,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (3)
79,37
Економія: -2,57 грн
76,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (1)
89,20
Економія: -4,40 грн
84,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
86,31
Економія: -3,91 грн
82,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
80,39
Економія: -2,79 грн
77,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (2)
82,42
Економія: -4,02 грн
78,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 33-А
Всього: упаковка (1)
82,09
Економія: -4,87 грн
77,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
Всього: упаковка (2)
79,20
Економія: -2,40 грн
76,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Армійська, 9
Всього: упаковка (3)
80,40
Економія: -5,20 грн
75,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
87,46
Економія: -5,76 грн
81,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: таблетки (70)
77,90
Економія: -4,50 грн
73,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Варненська, 7-Б
Всього: упаковка (1)
78,64
Економія: -2,64 грн
76,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Всього: упаковка (1)
79,06
Економія: -3,06 грн
76,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
80,28
Економія: -3,48 грн
76,80 грн