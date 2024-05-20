Артишок таблетки 0,25 г, №80 - Одеса (296930) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 29 аптеках
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Одеса, вул. Праведників миру, 23
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Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
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Одеса, вул. Степова, 28
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Одеса, вул. Болгарська, 40
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
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Одеса, вул. Малиновського Маршала, 33-А
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Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
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Одеса, вул. Армійська, 9
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
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Всього: таблетки (70)
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Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Варненська, 7-Б
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Одеса, вул. Космонавтів, 33
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Одеса, вул. Черняховського, 1-А