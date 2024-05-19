Артишок таблетки 0,25 г, №80 - Львів (296930) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
Аптека шар@
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Подорожник
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Всього: таблетки (60)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3), таблетки (3)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Аптека копійка
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Всього: таблетки (70)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), таблетки (7)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Мазепи, 12
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Широка, 68-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), таблетки (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Наукова, 43-А
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (50)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Стрийська, 57
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Зимна Вода, вул. Городоцька, 4-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2-В
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Стрий, вул. Коссака, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Корчака, 1/3