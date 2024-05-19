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Артишок таблетки 0,25 г, №80 - Львів (296930) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (4)
77,96
Економія: -3,73 грн
74,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: таблетки (60)
115,99
Економія: -36,96 грн
79,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
82,07
Економія: -4,47 грн
77,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
86,99
Економія: -7,96 грн
79,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
80,19
Економія: -3,39 грн
76,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (2)
85,36
Економія: -5,36 грн
80,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (3), таблетки (3)
80,18
Економія: -2,96 грн
77,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: таблетки (70)
83,79
Економія: -8,55 грн
75,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
83,34
Економія: -3,34 грн
80,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1), таблетки (7)
78,94
Економія: -3,74 грн
75,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Широка, 68-А
Всього: упаковка (1)
98,99
Економія: -19,96 грн
79,03 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1), таблетки (7)
80,66
Економія: -4,66 грн
76,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (3)
86,33
Економія: -3,93 грн
82,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: таблетки (50)
91,79
Економія: -18,52 грн
73,27 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Зимна Вода, вул. Городоцька, 4-А
Всього: упаковка (1)
116,50
Економія: -37,47 грн
79,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (1)
79,98
Економія: -4,78 грн
75,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2-В
Всього: упаковка (2)
79,79
Економія: -3,79 грн
76,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (1)
78,72
Економія: -3,52 грн
75,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Стрий, вул. Коссака, 6
Всього: упаковка (1)
80,09
Економія: -6,52 грн
73,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Корчака, 1/3
Всього: упаковка (1)
77,45
Економія: -4,46 грн
72,99 грн