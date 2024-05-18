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Артишок таблетки 0,25 г, №80 - Харків (296930) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2), таблетки (4)
80,88
Економія: -4,88 грн
76,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
85,38
Економія: -5,38 грн
80,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 6
Всього: упаковка (2), таблетки (6)
79,97
Економія: -3,65 грн
76,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (1), таблетки (3)
86,59
Економія: -9,37 грн
77,22 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
Всього: упаковка (1)
90,66
Економія: -4,66 грн
86,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
83,23
Економія: -6,01 грн
77,22 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (2), таблетки (1)
79,97
Економія: -2,75 грн
77,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
78,95
Економія: -2,95 грн
76,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
85,47
Економія: -4,27 грн
81,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: таблетки (70)
81,06
Економія: -8,25 грн
72,81 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 7/1
Всього: таблетки (70)
86,32
Економія: -9,59 грн
76,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 45/1
Всього: упаковка (1), таблетки (3)
86,21
Економія: -8,99 грн
77,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Всього: упаковка (2)
82,31
Економія: -3,91 грн
78,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Всього: упаковка (1)
88,21
Економія: -4,61 грн
83,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Павлоград, вул. Соборна, 97-А
Всього: упаковка (2)
81,82
Економія: -2,62 грн
79,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Павлоград, вул. Центральна, 59
Всього: упаковка (1)
81,89
Економія: -3,49 грн
78,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: таблетки (40)
80,33
Економія: -2,58 грн
77,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35
Всього: упаковка (2)
79,63
Економія: -2,83 грн
76,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 13
Всього: упаковка (2)
84,92
Економія: -7,70 грн
77,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомосковськ, пл. Соборна, 2
Всього: упаковка (3)
88,70
Економія: -5,10 грн
83,60 грн