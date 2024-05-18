Артишок таблетки 0,25 г, №80 - Харків (296930) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), таблетки (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2), таблетки (6)
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), таблетки (3)
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), таблетки (1)
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Охтирка, пров. Харківський, 3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (70)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Аптека копійка
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Всього: таблетки (70)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 7/1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), таблетки (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 45/1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Павлоград, вул. Соборна, 97-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Павлоград, вул. Центральна, 59
Аптека копійка
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Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 13
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомосковськ, пл. Соборна, 2