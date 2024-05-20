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Артишок таблетки 0,25 г, №40 - Запоріжжя (266257) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (2)
44,18
Економія: -4,47 грн
39,71 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: таблетки (10)
45,83
Економія: -3,19 грн
42,64 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
54,86
Економія: -7,64 грн
47,22 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (2)
43,67
Економія: -3,83 грн
39,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (1)
52,63
Економія: -5,05 грн
47,58 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
Всього: упаковка (1)
47,06
Економія: -7,46 грн
39,60 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (5)
68,00
Економія: -17,20 грн
50,80 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
64,00
Економія: -13,20 грн
50,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 25-В
Всього: упаковка (1)
53,91
Економія: -6,69 грн
47,22 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
Всього: упаковка (1)
50,64
Економія: -3,40 грн
47,24 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
53,01
Економія: -5,79 грн
47,22 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (1)
55,25
Економія: -8,12 грн
47,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
54,76
Економія: -7,63 грн
47,13 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
53,96
Економія: -6,90 грн
47,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (1)
45,26
Економія: -5,36 грн
39,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
45,66
Економія: -5,88 грн
39,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
46,86
Економія: -5,46 грн
41,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
44,96
Економія: -4,50 грн
40,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
46,14
Економія: -6,36 грн
39,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
50,75
Економія: -3,51 грн
47,24 грн