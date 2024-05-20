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Артишок таблетки 0,25 г, №40 - Одеса (266257) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
53,41
Економія: -6,29 грн
47,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
48,03
Економія: -6,26 грн
41,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
52,35
Економія: -5,04 грн
47,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
55,09
Економія: -7,96 грн
47,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
51,59
Економія: -4,53 грн
47,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (1)
44,58
Економія: -4,68 грн
39,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
50,34
Економія: -2,91 грн
47,43 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
43,69
Економія: -3,81 грн
39,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
43,03
Економія: -3,57 грн
39,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
46,51
Економія: -6,73 грн
39,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
45,42
Економія: -5,86 грн
39,56 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Паустовського, 6
Всього: упаковка (1)
51,41
Економія: -4,35 грн
47,06 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Лиманка, ж/м Радужний, 1-А
Всього: упаковка (1)
56,05
Економія: -6,66 грн
49,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
Всього: упаковка (2)
52,54
Економія: -5,23 грн
47,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Біляївка, вул. Головатого Отамана, 140
Всього: упаковка (1)
54,61
Економія: -7,14 грн
47,47 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 2-М
Всього: упаковка (2)
43,99
Економія: -4,85 грн
39,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
44,93
Економія: -5,17 грн
39,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
Всього: упаковка (2)
51,98
Економія: -4,55 грн
47,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (1)
52,96
Економія: -6,10 грн
46,86 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
Всього: упаковка (1)
53,34
Економія: -6,37 грн
46,97 грн