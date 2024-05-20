Артишок таблетки 0,25 г, №40 - Одеса (266257) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
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Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
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Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
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Одеса, вул. Преображенська, 83
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
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Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
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Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
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Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
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Одеса, вул. Паустовського, 6
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Лиманка, ж/м Радужний, 1-А
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Біляївка, вул. Головатого Отамана, 140
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 2-М
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Фармакопійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12