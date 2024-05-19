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Артишок таблетки 0,25 г, №40 - Львів (266257) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1), таблетки (2)
55,52
Економія: -8,51 грн
47,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
50,59
Економія: -4,42 грн
46,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
51,58
Економія: -4,78 грн
46,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Патона, 2/4-А
Всього: упаковка (2)
66,20
Економія: -17,61 грн
48,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: упаковка (2)
59,34
Економія: -11,97 грн
47,37 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходорів, вул. Грушевського Михайла, 56
Всього: упаковка (1)
62,62
Економія: -14,03 грн
48,59 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, пл. Ринок, 35
Всього: упаковка (1)
69,80
Економія: -21,21 грн
48,59 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Торгова, 62
Всього: упаковка (2)
60,72
Економія: -12,13 грн
48,59 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
50,77
Економія: -3,34 грн
47,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Івано-Франківськ, вул. Івасюка Володимира, 11
Всього: упаковка (1)
50,10
Економія: -3,64 грн
46,46 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 9-В
Всього: упаковка (1)
54,00
Економія: -5,41 грн
48,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 98
Всього: упаковка (1)
43,53
Економія: -4,23 грн
39,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 5
Всього: упаковка (1)
76,93
Економія: -28,34 грн
48,59 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Луцьк, вул. Рівненська, 105
Всього: упаковка (1)
55,93
Економія: -7,34 грн
48,59 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Луцьк, вул. Захисників України, 39
Всього: упаковка (1)
62,70
Економія: -14,11 грн
48,59 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Мазепи Івана, 9
Всього: упаковка (1)
51,60
Економія: -4,47 грн
47,13 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Городенка, вул. Богуна Івана, 2
Всього: упаковка (1)
63,80
Економія: -15,21 грн
48,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 135
Всього: упаковка (1)
51,15
Економія: -3,91 грн
47,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Базарна, 6
Всього: упаковка (1)
50,50
Економія: -3,26 грн
47,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Сагайдачного Гетьмана, 4
Всього: упаковка (1)
50,56
Економія: -3,71 грн
46,85 грн