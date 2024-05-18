Артишок таблетки 0,25 г, №40 - Харків (266257) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-В
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Чугуїв, вул. Торгова, 1
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Всього: упаковка (1)
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Охтирка, пров. Харківський, 3
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Полтава, вул. Соборності, 64-Е
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Суми, вул. Збройних Сил України, 18
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 45/1
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Суми, вул. Іллінська, 49-А
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
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Всього: упаковка (1), таблетки (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
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Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
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Дніпро, просп. Науки, 40
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
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Дніпро, вул. Каменська, 40
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Робоча, 79-А