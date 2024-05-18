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Артишок таблетки 0,25 г, №40 - Харків (266257) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
57,01
Економія: -9,52 грн
47,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-В
Всього: упаковка (1)
68,50
Економія: -19,91 грн
48,59 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (1)
55,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (2)
51,32
Економія: -4,01 грн
47,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
42,80
Економія: -3,12 грн
39,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (1)
52,48
Економія: -5,35 грн
47,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
Всього: упаковка (1)
44,35
Економія: -4,83 грн
39,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 45/1
Всього: упаковка (1)
55,85
Економія: -8,51 грн
47,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Іллінська, 49-А
Всього: упаковка (1)
52,31
Економія: -5,34 грн
46,97 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (1)
52,62
Економія: -5,49 грн
47,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (1)
51,56
Економія: -4,32 грн
47,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
Всього: упаковка (1), таблетки (2)
53,60
Економія: -6,38 грн
47,22 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
46,05
Економія: -6,27 грн
39,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
Всього: упаковка (1)
55,38
Економія: -8,04 грн
47,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Всього: упаковка (1)
47,66
Економія: -6,62 грн
41,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
47,25
Економія: -5,85 грн
41,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (1)
44,45
Економія: -4,55 грн
39,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (1)
55,37
Економія: -8,24 грн
47,13 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
45,15
Економія: -4,69 грн
40,46 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
54,80
Економія: -7,74 грн
47,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
55,21
Економія: -8,08 грн
47,13 грн