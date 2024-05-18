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Артишок таблетки 0,25 г, №40 - Дніпро (Дніпропетровськ) (266257) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
54,80
Економія: -7,74 грн
47,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
55,21
Економія: -8,08 грн
47,13 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
45,15
Економія: -4,69 грн
40,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
47,00
Економія: -7,22 грн
39,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
51,31
Економія: -4,07 грн
47,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (1)
55,37
Економія: -8,24 грн
47,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Всього: упаковка (1)
47,66
Економія: -6,62 грн
41,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
Всього: упаковка (1)
55,38
Економія: -8,04 грн
47,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (1)
44,45
Економія: -4,55 грн
39,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
47,25
Економія: -5,85 грн
41,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
52,64
Економія: -5,42 грн
47,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
Всього: упаковка (1), таблетки (2)
53,60
Економія: -6,38 грн
47,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (1)
51,56
Економія: -4,32 грн
47,24 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
46,05
Економія: -6,27 грн
39,78 грн
В інших містах:
Подорожник
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
Всього: упаковка (1)
56,30
Економія: -7,71 грн
48,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Металургів, 62-Д
Всього: упаковка (1)
51,23
Економія: -3,85 грн
47,38 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (5)
68,00
Економія: -17,20 грн
50,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (2)
43,17
Економія: -3,33 грн
39,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (1)
52,62
Економія: -5,49 грн
47,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
55,53
Економія: -8,31 грн
47,22 грн