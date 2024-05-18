Артишок таблетки 0,25 г, №40 - Дніпро (Дніпропетровськ) (266257) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
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Дніпро, вул. Каменська, 40
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Дніпро, вул. Робоча, 79-А
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
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Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
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Всього: упаковка (1), таблетки (1)
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Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
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Дніпро, просп. Науки, 40
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Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
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Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
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Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
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Дніпро, просп. Слобожанський, 12
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, бульв. Слави, 28
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Всього: упаковка (1), таблетки (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
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Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Подорожник
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Металургів, 62-Д
Народна аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
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Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б