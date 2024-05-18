Антраль® таблетки, вкриті оболонкою 0,1 г блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (44499) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Здорова родина
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Скала-Подільська, вул. Грушевського Михайла, 62
Здорова родина
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 15:00
Монастириська, вул. Бандери Степана, 20
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом