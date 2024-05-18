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Антраль® таблетки, вкриті оболонкою 0,1 г блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (44499) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Скала-Подільська, вул. Грушевського Михайла, 62
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (10)
125,16
Економія: -0,94 грн
124,22 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Монастириська, вул. Бандери Степана, 20
Всього: упаковка (3)
126,42 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом