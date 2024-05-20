Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ПАТОЛОГІЇ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ПАТОЛОГІЇ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУРізні засоби, що застосовуються у разі патології опорно-рухового апаратуРізні препаратиАлфлутопЦіни в аптеках

Алфлутоп розчин для ін'єкцій ампула 1 мл, №10 - Запоріжжя (245367) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 218 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1153,70 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
1320,00
Економія: -242,00 грн
1078,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
1330,00
Економія: -252,00 грн
1078,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
1238,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
1313,18
Економія: -151,61 грн
1161,57 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), ампула (5)
1231,66
Економія: -120,16 грн
1111,50 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
1133,35 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
1226,99
Економія: -136,62 грн
1090,37 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
1250,00
Економія: -172,00 грн
1078,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
1176,80 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (2)
1250,00
Економія: -172,00 грн
1078,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
1196,60
Економія: -66,80 грн
1129,80 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
1191,99
Економія: -101,62 грн
1090,37 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
1226,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
1235,45
Економія: -80,44 грн
1155,01 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
1225,30 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
1133,34 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (2)
1250,00
Економія: -172,00 грн
1078,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
1257,61
Економія: -146,69 грн
1110,92 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
1221,77
Економія: -110,85 грн
1110,92 грн