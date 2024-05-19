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Афала таблетки блістер, №100 - Львів (94694) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
237,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
237,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
215,48 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
237,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
237,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), блістер (3)
240,72
Економія: -25,40 грн
215,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), блістер (3)
261,05
Економія: -31,53 грн
229,52 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
250,99
Економія: -27,08 грн
223,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
237,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
323,99
Економія: -100,08 грн
223,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
219,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
247,99
Економія: -24,08 грн
223,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
269,99
Економія: -46,08 грн
223,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
292,99
Економія: -69,08 грн
223,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
237,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
237,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
237,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
237,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
233,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
237,60 грн