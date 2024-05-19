Афала таблетки блістер, №100 - Львів (94694) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 43 аптеках
Аптека копійка
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Всього: упаковка (32)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека бам
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Всього: упаковка (32)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Подорожник
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Всього: упаковка (32)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (32)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1), блістер (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Подорожник
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Всього: упаковка (32)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (32)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Всього: упаковка (32)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Всього: упаковка (32)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (32)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Подорожник
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Всього: упаковка (32)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, пл. Соборна, 17
Наявність на 2024-05-21 - 18:00