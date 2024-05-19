Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬІНШІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬАфлу ТайссЦіни в аптеках

Афлу Тайсс розчин для орального застосування флакон-крапельниця 50 мл, №1 - Львів (233063) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (1)
0,06 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (1)
0,06 грн
В інших містах:
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
0,06 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 15/3
Всього: упаковка (1)
0,06 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
0,06 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
0,06 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Всього: упаковка (1)
0,06 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 4
Всього: упаковка (1)
0,06 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 13
Всього: упаковка (1)
0,06 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Олесницького, 1
Всього: упаковка (1)
0,06 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Скоропадського, 14
Всього: упаковка (1)
0,06 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 1
Всього: упаковка (1)
0,06 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (1)
0,06 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 15-А
Всього: упаковка (1)
0,06 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Радивилів, вул. Четвертного, 5-Я
Всього: упаковка (1)
0,06 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Сівецька, 1
Всього: упаковка (1)
0,06 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 15-А
Всього: упаковка (1)
0,06 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вигода, вул. Галицького Данила, 50
Всього: упаковка (1)
0,10 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 15
Всього: упаковка (1)
0,06 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Почаїв, вул. Воз'єднання, 8
Всього: упаковка (1)
0,06 грн