Афлу Тайсс розчин для орального застосування флакон-крапельниця 50 мл, №1 - Харків (233063) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Йод
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Погребище, вул. Хмельницького Богдана, 126-Б
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Кочерги Івана, 3
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черняхів, вул. Юліана Мовчана, 16
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Покровська, 47
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 8
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Сосновського, 29
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, пл. Базарна, 3
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Ємільчине, пров. Тихого Наума, 2/2
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олевськ, вул. Київська, 14
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Муровані Курилівці, перех. Єдності / Соборна, 1/131
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, просп. Миру, 20
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Нова Ушиця, вул. Подільська, 15/1