Арикстра® розчин для ін'єкцій 7,5 мг шприц 0.6 мл, №10 - Запоріжжя (92373) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 149
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Всього: упаковка (1)
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Кам'янське, вул. Вільна, 13
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Обухів, вул. Каштанова, 52-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
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Всього: шприц (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Гончара Олеся, 1-А/42-А
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Біла Церква, вул. Добровольчих батальйонів, 3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), шприц (8)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
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Всього: шприц (5)
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Київ, вул. Ревуцького, 12/1
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Всього: шприц (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
Аптека 9-1-1
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Всього: шприц (8)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
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Всього: шприц (3)
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Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
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Всього: упаковка (1)
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Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Аптека оптових цін
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Всього: шприц (4)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Васильківська, 34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13