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Арикстра® розчин для ін'єкцій 7,5 мг шприц 0.6 мл, №10 - Одеса (92373) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (1)
3395,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
3550,85
Економія: -392,45 грн
3158,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
Всього: упаковка (1)
3202,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-А
Всього: шприц (4)
3204,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
Всього: упаковка (1)
3707,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Гончара Олеся, 1-А/42-А
Всього: упаковка (1)
3598,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Добровольчих батальйонів, 3
Всього: упаковка (1)
3334,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (1), шприц (8)
3593,54
Економія: -255,51 грн
3338,03 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Цілодобово
Обухів, вул. Каштанова, 52-А
Всього: упаковка (1)
3407,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Молодіжна, 2-А
Всього: упаковка (1)
3701,02
Економія: -345,22 грн
3355,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
3372,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: шприц (4)
3326,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (1)
3293,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 12/1
Всього: шприц (5)
3192,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
Всього: упаковка (1), шприц (8)
3670,70
Економія: -308,93 грн
3361,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
Всього: шприц (1)
3204,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Всього: упаковка (1)
3205,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
3505,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: шприц (8)
3348,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Всього: упаковка (1)
4020,36
Економія: -315,59 грн
3704,77 грн