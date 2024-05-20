Арикстра® розчин для ін'єкцій 7,5 мг шприц 0.6 мл, №10 - Одеса (92373) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
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Всього: шприц (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-А
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Гончара Олеся, 1-А/42-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Добровольчих батальйонів, 3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), шприц (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Обухів, вул. Каштанова, 52-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Молодіжна, 2-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Аптека оптових цін
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Всього: шприц (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
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Всього: шприц (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 12/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), шприц (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
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Всього: шприц (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Аптека 9-1-1
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Всього: шприц (8)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6