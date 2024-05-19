Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИІнші антитромботичні засобиФондапарінуксАрикстра®Ціни в аптеках

Арикстра® розчин для ін'єкцій 7,5 мг шприц 0.6 мл, №10 - Львів (92373) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
3541,10 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
Всього: упаковка (1)
3203,64 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (1)
3395,15 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 25
Всього: упаковка (1)
3895,15 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Житомир, вул. Київська, 62
Всього: упаковка (1)
3179,53 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (1), шприц (8)
3593,54
Економія: -255,51 грн
3338,03 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Біла Церква, вул. Добровольчих батальйонів, 3
Всього: упаковка (1)
3334,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Гончара Олеся, 1-А/42-А
Всього: упаковка (1)
3598,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-А
Всього: шприц (4)
3204,61 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
Всього: упаковка (1)
3202,44 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Боярка, вул. Молодіжна, 2-А
Всього: упаковка (1)
3701,02
Економія: -345,22 грн
3355,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
Всього: упаковка (1)
3346,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (3), шприц (5)
3180,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всього: шприц (4)
3416,65 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Київ, вул. Гната Юри, 7
Всього: шприц (8)
3370,93 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Всього: упаковка (1)
3205,93 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
3372,08 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: шприц (4)
3326,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: упаковка (1)
4015,05
Економія: -196,28 грн
3818,77 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Київ, пров. Квітневий, 9
Всього: упаковка (1)
3340,55 грн