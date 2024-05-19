Арикстра® розчин для ін'єкцій 7,5 мг шприц 0.6 мл, №10 - Львів (92373) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Львів, вул. Петлюри Симона, 2
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Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 25
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Житомир, вул. Київська, 62
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), шприц (8)
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Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Аптека оптових цін
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Біла Церква, вул. Добровольчих батальйонів, 3
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Всього: упаковка (1)
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Біла Церква, вул. Гончара Олеся, 1-А/42-А
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Всього: шприц (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-А
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Біла Церква, просп. Незалежності, 59
Аптека низьких цін
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Боярка, вул. Молодіжна, 2-А
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Всього: упаковка (1)
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Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
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Всього: упаковка (3), шприц (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
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Всього: шприц (4)
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Київ, просп. Курбаса Леся, 4-В
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Всього: шприц (8)
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Київ, вул. Гната Юри, 7
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Київ, просп. Відрадний, 24/93
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Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
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Всього: шприц (4)
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Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Аптека низьких цін
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Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
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Всього: упаковка (1)
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Київ, пров. Квітневий, 9