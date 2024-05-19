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Арикстра® розчин для ін'єкцій 7,5 мг шприц 0.6 мл, №10 - Київ (92373) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
3310,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
3344,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
3709,21
Економія: -218,77 грн
3490,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
4038,36
Економія: -219,58 грн
3818,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: шприц (3)
3340,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: шприц (8)
3348,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
3675,90
Економія: -423,50 грн
3252,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
Всього: упаковка (1)
3370,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
Всього: шприц (1)
3204,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Всього: упаковка (1)
3269,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Всього: упаковка (1)
3948,32
Економія: -243,55 грн
3704,77 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
3505,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: упаковка (1)
3996,34
Економія: -177,57 грн
3818,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
Всього: упаковка (1)
3505,39
Економія: -291,64 грн
3213,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
Всього: упаковка (1), шприц (8)
3670,70
Економія: -308,93 грн
3361,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
Всього: шприц (4)
3371,02 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (1)
3293,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Всього: упаковка (1)
3205,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 26/2
Всього: упаковка (1)
3698,17
Економія: -226,36 грн
3471,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Квітневий, 9
Всього: упаковка (1)
3340,55 грн