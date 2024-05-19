Арикстра® розчин для ін'єкцій 7,5 мг шприц 0.6 мл, №10 - Київ (92373) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 27 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
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Всього: шприц (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Аптека 9-1-1
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Всього: шприц (8)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
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Всього: шприц (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), шприц (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: шприц (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 26/2
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Квітневий, 9