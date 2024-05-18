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Арикстра® розчин для ін'єкцій 7,5 мг шприц 0.6 мл, №10 - Харків (92373) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
3618,15
Економія: -431,55 грн
3186,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Всього: упаковка (1)
3266,31 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Всього: упаковка (1)
3461,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
Всього: упаковка (1)
3707,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
3510,19
Економія: -351,79 грн
3158,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Цілодобово
Обухів, вул. Каштанова, 52-А
Всього: упаковка (1)
3407,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 12/1
Всього: шприц (5)
3192,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
Всього: шприц (4)
3371,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: шприц (8)
3348,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
3310,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
3344,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
3709,21
Економія: -218,77 грн
3490,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
Всього: шприц (1)
3204,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
4038,36
Економія: -219,58 грн
3818,78 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (1)
3293,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
Всього: упаковка (1)
3370,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
3675,90
Економія: -423,50 грн
3252,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Всього: упаковка (1)
3269,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
Всього: упаковка (1), шприц (8)
3752,45
Економія: -390,68 грн
3361,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: шприц (4)
3326,90 грн