Арикстра® розчин для ін'єкцій 7,5 мг шприц 0.6 мл, №10 - Харків (92373) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Обухів, вул. Каштанова, 52-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: шприц (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 12/1
Бажаємо здоров'я
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Всього: шприц (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
Аптека 9-1-1
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Всього: шприц (8)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Бажаємо здоров'я
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Всього: шприц (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), шприц (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
Аптека оптових цін
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Всього: шприц (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А