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Арикстра® розчин для ін'єкцій 7,5 мг шприц 0.6 мл, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (92373) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
Всього: упаковка (1)
3707,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
3510,19
Економія: -351,79 грн
3158,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Всього: упаковка (1)
3461,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
3618,15
Економія: -431,55 грн
3186,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Всього: упаковка (1)
3266,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Цілодобово
Обухів, вул. Каштанова, 52-А
Всього: упаковка (1)
3407,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
Всього: упаковка (1)
3202,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-А
Всього: шприц (4)
3204,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 12/1
Всього: шприц (5)
3192,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Гончара Олеся, 1-А/42-А
Всього: упаковка (1)
3598,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Добровольчих батальйонів, 3
Всього: упаковка (1)
3334,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (1), шприц (8)
3623,07
Економія: -285,04 грн
3338,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
Всього: шприц (4)
3371,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: шприц (8)
3348,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: шприц (3)
3340,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (1)
3293,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: шприц (4)
3326,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
3372,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
3344,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
3310,50 грн