Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Вишнівець, пл. Шевченка Тараса, 27 Всього: упаковка (3) 61,10 Економія: -9,50 грн 51,60 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, просп. Глушка Академіка, 22 Всього: упаковка (1) 60,90 Економія: -9,30 грн 51,60 грн Забронювати

Народна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23 Всього: упаковка (2) 56,00 Економія: -9,00 грн 47,00 грн Забронювати

Рівнеліки Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Березне, вул. Андріївська, 48 Всього: упаковка (1) 61,10 грн