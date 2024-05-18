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Бальзамічний Лінімент (За Вишневським) лінімент туба 40 г в пачці, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (79518) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
Всього: упаковка (2)
56,00
Економія: -9,00 грн
47,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Всього: упаковка (1)
74,00
Економія: -22,40 грн
51,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
60,90
Економія: -9,30 грн
51,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вишнівець, пл. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (3)
61,10
Економія: -9,50 грн
51,60 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Березне, вул. Андріївська, 48
Всього: упаковка (1)
61,10 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом