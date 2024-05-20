Бальзамічний Лінімент (За Вишневським) лінімент банка 40 г, №1 - Запоріжжя (6126) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
В інших містах:
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
Челсі плюс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Аптека є все, що лікар прописав
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 137
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Техмедсервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Гоголя, 14
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом