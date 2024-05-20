Амізон® таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер, №10 - Запоріжжя (99359) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Святогорська, 10
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Перещепине, м-н Кільченський, 6
Мед-сервіс
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Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Дружби, 1
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Херсон, вул. Університетська, 161
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Аптека нц
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Іванків, вул. Київська, 30-А
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Славута, вул. Захисників України, 19-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Почаїв, вул. Воз'єднання, 8