Амізон® таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер, №10 - Одеса (99359) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
В інших містах:
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, пл. Катерининська, 5
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Херсон, вул. Університетська, 161
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Мед-сервіс
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Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Святогорська, 10
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Аптека нц
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Перещепине, м-н Кільченський, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Іванків, вул. Київська, 30-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Монастириська, вул. Шевченка Тараса, 35
Зелена аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:45
Делятин, вул. 16-го Липня, 226