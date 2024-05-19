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Амізон® таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер, №10 - Львів (99359) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
68,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Стрий, вул. Ліщинських, 11/1
Всього: упаковка (1)
67,30 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Почаїв, вул. Воз'єднання, 8
Всього: упаковка (1)
56,73 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Монастириська, вул. Шевченка Тараса, 35
Всього: упаковка (1)
63,09
Економія: -0,80 грн
62,29 грн
Зелена аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Делятин, вул. 16-го Липня, 226
Всього: упаковка (1)
62,69
Економія: -0,47 грн
62,22 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Славута, вул. Захисників України, 19-А
Всього: упаковка (1)
124,50
Економія: -3,73 грн
120,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Іванків, вул. Київська, 30-А
Всього: упаковка (1)
67,39 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
76,20
Економія: -2,29 грн
73,91 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (3)
62,81
Економія: -7,04 грн
55,77 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (1)
79,00
Економія: -2,37 грн
76,63 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Всього: упаковка (2)
69,70
Економія: -2,09 грн
67,61 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
61,58 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
70,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
70,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Всього: упаковка (1)
70,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
Всього: упаковка (1)
68,10
Економія: -11,10 грн
57,00 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Херсон, вул. Університетська, 161
Всього: упаковка (1)
47,20 грн
Мед-сервіс
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Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
Всього: упаковка (1)
67,44 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Всього: упаковка (1)
64,50 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
70,30 грн