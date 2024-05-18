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Амізон® таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (99359) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Всього: упаковка (1)
64,50 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
70,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Святогорська, 10
Всього: упаковка (1)
59,40
Економія: -2,40 грн
57,00 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
Всього: упаковка (1)
67,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
Всього: упаковка (1)
59,37
Економія: -2,00 грн
57,37 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Перещепине, м-н Кільченський, 6
Всього: упаковка (3)
74,30
Економія: -17,30 грн
57,00 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: упаковка (1)
71,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Слобожанське, вул. Дружби, 1
Всього: упаковка (1)
51,20 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
72,60 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
61,50 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Херсон, вул. Університетська, 161
Всього: упаковка (1)
47,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
Всього: упаковка (1)
68,10
Економія: -11,10 грн
57,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Всього: упаковка (1)
70,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Всього: упаковка (2)
69,70
Економія: -2,09 грн
67,61 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (1)
79,00
Економія: -2,37 грн
76,63 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
70,30 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (3)
62,81
Економія: -7,04 грн
55,77 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
70,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
76,20
Економія: -2,29 грн
73,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Іванків, вул. Київська, 30-А
Всього: упаковка (1)
67,39 грн