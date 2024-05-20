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Амізон® таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г блістер, №20 - Запоріжжя (93031) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
317,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2)
346,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
307,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), блістер (1)
353,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1), блістер (1)
324,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (1)
321,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (1)
348,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (1)
325,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
352,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: упаковка (5)
351,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (1), блістер (1)
320,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: блістер (1)
306,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
343,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (1)
357,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
347,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: блістер (1)
314,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
Всього: упаковка (2)
320,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1), блістер (1)
330,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (2)
322,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (1)
346,18 грн