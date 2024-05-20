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Амізон® таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г блістер, №40 - Запоріжжя (876751) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 203 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
446,00
Економія: -111,40 грн
334,60 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
418,00
Економія: -83,40 грн
334,60 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
460,00
Економія: -125,40 грн
334,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
323,01
Економія: -29,14 грн
293,87 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), блістер (1)
408,24
Економія: -83,10 грн
325,14 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
371,27 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
409,99
Економія: -51,37 грн
358,62 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (4)
418,00
Економія: -83,40 грн
334,60 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (3)
418,00
Економія: -83,40 грн
334,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1), блістер (1)
354,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (3)
408,99
Економія: -50,37 грн
358,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
411,94
Економія: -83,84 грн
328,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
371,27 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
418,00
Економія: -83,40 грн
334,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), блістер (1)
398,24
Економія: -113,51 грн
284,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1), блістер (1)
389,09
Економія: -89,98 грн
299,11 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
354,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
380,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (4)
427,52
Економія: -115,92 грн
311,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1), блістер (1)
386,08
Економія: -53,30 грн
332,78 грн