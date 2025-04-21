Тропісетрон (Tropisetron)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
5.9 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
113.9 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Соборності, 92
176.6 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
335,60
Економія при броні: -32,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новоархангельськ, вул. Центральна, 24-А
180.3 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 39-А
186.4 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
355,20
Економія при броні: -21,87 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
190.7 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
193.2 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
195.5 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
197.1 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
197.6 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
198.3 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
198.3 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
202.0 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
203.2 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
345,35
Економія при броні: -21,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
203.2 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
335,60
Економія при броні: -10,07 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Пирогова, 16-Б
212.4 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
335,30
Економія при броні: -3,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
215.6 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
217.6 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
222.7 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Мала Виска, вул. Шевченка Тараса, 9-Б/86-Б
238.5 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма