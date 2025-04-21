Київ
Тропісетрон (Tropisetron)

Тропісетрон (Tropisetron)

Миколаїв (адресу не вказано)
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, пл. Свободи, 40
93.1 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
268,25 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 78
107.5 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
239,92 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
324,85 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
108.3 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
326,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
109.8 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
127,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
121.6 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
337,19
Економія при броні: -13,81 грн
323,38 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Сонячна, 24
122.1 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
348,77
Економія при броні: -15,44 грн
333,33 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
124.2 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
268,25 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 26
143.8 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
284,70
Економія при броні: -18,03 грн
266,66 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
143.9 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
215,01
Економія при броні: -15,01 грн
200,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Долинська, вул. Нова, 88/106
144.0 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
268,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
145.8 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
69,71
Економія при броні: -3,05 грн
66,67 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
147.6 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
357,58
Економія при броні: -24,25 грн
333,33 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
148.2 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
202,08
Економія при броні: -8,05 грн
194,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
148.3 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
137,11
Економія при броні: -7,76 грн
129,35 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
148.8 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
142,52
Економія при броні: -9,19 грн
133,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
149.1 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
352,29
Економія при броні: -18,96 грн
333,33 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
149.2 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
280,57
Економія при броні: -13,90 грн
266,66 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
149.3 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
275,73
Економія при броні: -17,02 грн
258,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
150.4 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
350,04
Економія при броні: -16,71 грн
333,33 грн
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