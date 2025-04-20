Тропісетрон (Tropisetron)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
211,51
Економія при броні: -11,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
350,04
Економія при броні: -16,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
345,05
Економія при броні: -11,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
140,57
Економія при броні: -7,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
349,17
Економія при броні: -15,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
357,61
Економія при броні: -24,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
357,21
Економія при броні: -23,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
354,40
Економія при броні: -21,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
143,06
Економія при броні: -9,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
350,79
Економія при броні: -22,44 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
275,73
Економія при броні: -17,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
348,84
Економія при броні: -15,51 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
280,57
Економія при броні: -13,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
352,29
Економія при броні: -18,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
349,71
Економія при броні: -16,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
142,52
Економія при броні: -9,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
137,11
Економія при броні: -7,76 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
3.5 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
202,08
Економія при броні: -8,05 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
201,18
Економія при броні: -22,56 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
3.9 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
357,58
Економія при броні: -24,25 грн