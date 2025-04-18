Тропісетрон (Tropisetron)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 5
5.8 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
354,56
Економія при броні: -21,23 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
5.9 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
277,70
Економія при броні: -11,04 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
5.9 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 108
6.8 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
8.1 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
353,69
Економія при броні: -20,36 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
8.5 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
351,35
Економія при броні: -18,02 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
10.0 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Дешево
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
10.4 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
77.5 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чутове, вул. Полтавський Шлях, 106
84.1 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сахновщина, вул. Південно-Вокзальна, 9
97.3 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Сахновщина, вул. Центральна, 2
97.3 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Опішня, вул. Панаса Мирного, 47
118.5 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
335,30
Економія при броні: -3,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
130.2 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
355,50
Економія при броні: -22,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 29
130.2 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
349,04
Економія при броні: -15,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
130.4 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
354,10
Економія при броні: -20,77 грн