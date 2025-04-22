Тропісетрон (Tropisetron)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г
64.1 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
343,33
Економія при броні: -19,95 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
122.6 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
128.2 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
345,35
Економія при броні: -21,97 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
128.2 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
335,60
Економія при броні: -10,07 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
128.2 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
129.1 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
129.7 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
129.8 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
132.6 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, просп. Берестейський, 136
132.6 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 49-А
135.4 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 39-А
138.5 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
355,20
Економія при броні: -21,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Соборності, 92
147.8 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
335,60
Економія при броні: -32,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
230.4 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
233.7 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма
358,05
Економія при броні: -24,72 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-В
233.7 км
Тропісетрон розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Біолік Фарма