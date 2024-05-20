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Андипал-B таблетки стрип, №10 - Запоріжжя (21792) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
Всього: упаковка (1)
46,00 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Чкалова, 91-А
Всього: упаковка (5)
46,80 грн
Фармацевт копєйкін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Кримська, 80
Всього: упаковка (2)
46,90 грн
Аріанна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (3)
46,90 грн
Мілана
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
Всього: упаковка (1)
46,90 грн
Еріка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (3)
46,90 грн
Марія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 11-А
Всього: упаковка (5)
46,90 грн
Шампань
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
Всього: упаковка (3)
46,90 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (3)
46,90 грн
Аркадія
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Черняховського, 24
Всього: упаковка (5)
46,90 грн
Центральна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Всього: упаковка (3)
46,90 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (3)
46,90 грн
Приморська
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 11
Всього: упаковка (1)
46,90 грн
Венера
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 8
Всього: упаковка (3)
46,90 грн
Глорія
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Всього: упаковка (4)
46,90 грн
Фонтанська
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 43
Всього: упаковка (1)
46,90 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (6)
46,90 грн
Акація
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 67
Всього: упаковка (1)
46,90 грн
Меліса
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
46,90 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
46,90 грн