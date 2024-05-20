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Андипал-B таблетки блістер в пачці, №100 - Запоріжжя (182534) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
388,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: блістер (4)
317,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
388,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
388,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: таблетки (80)
382,99
Економія: -56,78 грн
326,21 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
388,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1), блістер (6)
320,50 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
388,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
366,99
Економія: -40,78 грн
326,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2)
319,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
388,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: блістер (2)
317,30 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
388,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
388,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
388,30 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
388,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
388,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
388,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1), блістер (6)
320,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
388,30 грн