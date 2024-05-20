Андипал-B таблетки блістер в пачці, №20 - Запоріжжя (182533) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 121 аптеці
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Всього: упаковка (3), блістер (1)
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Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
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Всього: упаковка (5), блістер (1)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 156
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Запоріжжя, просп. Соборний, 148
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 109
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Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
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Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
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Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
1 соціальна аптека
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Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
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Запоріжжя, просп. Соборний, 149
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Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
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Всього: упаковка (6), блістер (1)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 147
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
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Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
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Всього: упаковка (4)
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Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
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Всього: упаковка (4)
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Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
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Всього: упаковка (3)
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Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
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Всього: упаковка (2)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
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Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6