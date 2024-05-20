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Андипал-B таблетки блістер в пачці, №20 - Запоріжжя (182533) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 121 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (3), блістер (1)
84,58
Економія: -13,52 грн
71,06 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (5), блістер (1)
78,53
Економія: -18,60 грн
59,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
83,50
Економія: -17,06 грн
66,44 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
81,50
Економія: -15,10 грн
66,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
79,99
Економія: -13,55 грн
66,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (7)
78,93
Економія: -8,30 грн
70,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2), блістер (1)
80,91
Економія: -20,97 грн
59,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2), блістер (1)
78,69
Економія: -18,74 грн
59,95 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1), блістер (1)
77,30
Економія: -13,30 грн
64,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
85,19
Економія: -25,27 грн
59,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (5)
76,48
Економія: -16,53 грн
59,95 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (6), блістер (1)
88,36
Економія: -28,44 грн
59,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1), блістер (1)
80,79
Економія: -20,87 грн
59,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (4)
81,90
Економія: -21,97 грн
59,93 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1), блістер (1)
82,50
Економія: -18,50 грн
64,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (4)
80,41
Економія: -20,50 грн
59,91 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (3)
80,64
Економія: -20,74 грн
59,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (2)
81,36
Економія: -21,45 грн
59,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (2)
85,70
Економія: -25,79 грн
59,91 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (3)
79,46
Економія: -19,56 грн
59,90 грн