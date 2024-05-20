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Андипал-B таблетки стрип, №100 - Запоріжжя (110752) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: таблетки (30)
390,00
Економія: -71,00 грн
319,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: таблетки (10)
370,00
Економія: -51,00 грн
319,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
336,18 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (10)
370,00
Економія: -51,00 грн
319,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: таблетки (80)
337,97 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
370,00
Економія: -51,00 грн
319,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
370,00
Економія: -51,00 грн
319,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: таблетки (20)
347,44 грн
Аптеки 24 години
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: таблетки (60)
390,00
Економія: -71,00 грн
319,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: таблетки (60)
370,00
Економія: -51,00 грн
319,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
Всього: упаковка (1)
350,00
Економія: -31,00 грн
319,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (1)
410,00
Економія: -91,00 грн
319,00 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: таблетки (10)
326,48 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (1)
336,01 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (10)
335,59 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: таблетки (30)
326,51 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68-А
Всього: таблетки (30)
370,00
Економія: -51,00 грн
319,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 4
Всього: таблетки (70)
370,00
Економія: -51,00 грн
319,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: таблетки (70)
335,21 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (1)
370,00
Економія: -51,00 грн
319,00 грн