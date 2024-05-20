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Андипал-B таблетки блістер в пачці, №10 - Запоріжжя (10338) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
40,00
Економія: -5,00 грн
35,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (9)
42,90
Економія: -7,80 грн
35,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Всього: упаковка (6)
32,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
38,60
Економія: -5,41 грн
33,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Всього: упаковка (9)
34,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (1)
32,55 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (7)
43,00
Економія: -11,00 грн
32,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
Всього: упаковка (5)
32,55 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 18-В
Всього: упаковка (2)
40,10
Економія: -4,50 грн
35,60 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (3)
40,00
Економія: -8,00 грн
32,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
Всього: упаковка (3)
32,52 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Ситова, 7-А
Всього: упаковка (1)
41,30
Економія: -5,70 грн
35,60 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Всього: упаковка (1)
32,54 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
40,00
Економія: -8,00 грн
32,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
Всього: упаковка (1)
40,11
Економія: -6,92 грн
33,19 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (4)
39,70
Економія: -4,10 грн
35,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (7)
32,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Істоміна, 4
Всього: упаковка (8)
32,55 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 174
Всього: упаковка (10)
32,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Дворцова, 2
Всього: упаковка (2)
34,60 грн