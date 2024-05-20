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5-Фторурацил "Ебеве" концентрат для розчину для інфузій 500 мг флакон 10 мл, №1 - Запоріжжя (3760) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
267,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
267,05 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Семенівка, вул. Шевченка Тараса, 78
Всього: упаковка (3)
278,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Семенівка, вул. Незалежності, 52-А
Всього: упаковка (1)
266,61 грн
Економ аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Всього: упаковка (3)
233,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-Б
Всього: упаковка (1)
267,57 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
257,83 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
261,99
Економія: -28,54 грн
233,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 36
Всього: упаковка (1)
259,90 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
260,25 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
262,99
Економія: -29,54 грн
233,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ватутіне, просп. Дружби, 1
Всього: упаковка (1)
266,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
Всього: упаковка (1)
267,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (1)
252,99
Економія: -19,54 грн
233,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
266,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 15:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: упаковка (4)
267,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 49-А
Всього: упаковка (1)
264,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шостка, вул. Свободи, 23
Всього: упаковка (1)
265,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
Всього: упаковка (5)
234,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 156
Всього: упаковка (2)
264,99
Економія: -31,54 грн
233,45 грн