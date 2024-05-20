5-Фторурацил "Ебеве" концентрат для розчину для інфузій 500 мг флакон 10 мл, №1 - Запоріжжя (3760) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Семенівка, вул. Шевченка Тараса, 78
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Семенівка, вул. Незалежності, 52-А
Економ аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 36
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ватутіне, просп. Дружби, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 15:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 49-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Шостка, вул. Свободи, 23
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 156